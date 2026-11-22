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बांसी। भारतीय बारी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को विधायक जय प्रताप सिंह को छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। इसमें वीर शिरोमणि रूपन बारी के नाम पर स्मृति द्वार और मार्ग बनवाने, नेहरू नगर का नाम बदलकर बारी नगर करने और महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की गई। इसके अलावा वीर कीरत बारी के नाम से धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि और बजट उपलब्ध कराने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्याम लाल बारी की प्रतिमा और स्मृति पट्टिका लगवाने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल में जयराम बारी, कुबेर बारी, कुलदीप बारी, रामगोपाल बारी और अंबुज बारी शामिल रहे।

- महापुरुषों की प्रतिमा, स्मृति द्वार और धर्मशाला बनवाने की मांग