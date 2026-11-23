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सिद्धार्थनगर/जोगिया। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को जिले के नदी और तालाबों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। पूर्व में स्नान और प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे का खतरा है, बावजूद इसके कई घाटों पर सुरक्षा इंतजाम पूरे नहीं दिख रहे हैं। कहीं बैरिकेडिंग और रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं सफाई और गोताखोरों की तैनाती का इंतजार है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।जोगिया: ककरही घाट पर बैरिकेडिंग और रोशनी का इंतजारजोगिया कोतवाली क्षेत्र के ककरही स्थित बूढ़ी राप्ती नदी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। यहां स्थित योगमाया मंदिर परिसर में कई वर्षों से मेले का आयोजन होता है। हर साल आसपास के गांवों से हजारों महिला, पुरुष और बच्चे नदी में स्नान और दान-पुण्य के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, नदी में कई स्थानों पर गहराई अधिक है। इसके बावजूद निरीक्षण के समय घाट पर बैरिकेडिंग और रोशनी की व्यवस्था नहीं दिखी। भोर में स्नान शुरू होने के कारण अंधेरे में हादसे की आशंका भी बनी रहती है। क्षेत्र के अशोक और शिवपूजन ने बताया कि घाट पर पर्याप्त प्रकाश और साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए।जोगिया थानाध्यक्ष शशिकांत ने बताया कि उन्होंने स्वयं घाट का निरीक्षण किया है। सोमवार तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करा दी जाएंगी। बैरिकेडिंग के साथ स्थानीय गोताखोरों की व्यवस्था होगी। मेले और योगमाया मंदिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।शोहरतगढ़: बानगंगा बैराज पर पहले हो चुके हैं हादसेकार्तिक पूर्णिमा पर बानगंगा बैराज, लेदवा, तुलसियापुर और घोरही समेत कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। बानगंगा बैराज पर स्नान के दौरान पहले भी कई युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है। ऐसे में यहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है। रविवार को तहसील क्षेत्र के घाटों पर लगने वाले मेले और स्नान-दान की तैयारियों का एसडीएम रवीश और सीओ मयंक द्विवेदी ने जायजा लिया। अधिकारियों ने बानगंगा बैराज पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चौराहे के पास हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाकर चारपहिया वाहनों को रोकने के निर्देश दिए। यहां भोर में तीन बजे से ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।बांसी: रानी लक्ष्मी घाट पर होगी बैरिकेडिंग और गोताखोरों की व्यवस्थाकार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को बांसी कस्बे के राप्ती नदी तट स्थित रानी मोहभक्त लक्ष्मी स्नान घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और दान-पुण्य करेंगे। हालांकि, निरीक्षण के समय घाट पर सुरक्षा के इंतजाम दिखाई नहीं दिए। नगरपालिका अध्यक्ष चमन आरा राईनी ने बताया कि स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट पर पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी में बैरिकेडिंग, नाव और गोताखोरों की व्यवस्था की जा रही है। अन्य जरूरी इंतजाम भी कराए जाएंगे।शाहपुर: अभी तक शुरू नहीं हुई सफाई और सुरक्षा की तैयारीडुमरियागंज नगर के शाहपुर पुरानी बाजार के पास राप्ती नदी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। यहां हर साल मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु नदी में स्नान करने के बाद घाट स्थित मंदिर में पूजन-अर्चन करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले कार्तिक पूर्णिमा पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे, लेकिन इस बार अभी तक घाट पर सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई की तैयारी शुरू नहीं हुई है।एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने बताया कि ईओ को निर्देश देकर घाट पर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कराई जाएंगी।