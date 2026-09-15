Siddharthnagar News: शिकायतों का गलत तरीके से निस्तारण का आरोप

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सिद्धार्थनगर। उसका थाना क्षेत्र के ग्राम भिटिया निवासी श्रवण कुमार चौबे ने डीजीपी व एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसका पुलिस के विरुद्ध आईजीआरएस की शिकायत का गलत तरीके से निस्तारण कर दिया गया। आरोप लगाया कि गांव में स्थित संपत्ति विवाद में उसका बाजार पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की शिकायत का उनसे ओटीपी मांगकर निस्तारित दिखा दिया गया। उन्होंने मामले में जांचकर कार्रवाई की मांग की है।