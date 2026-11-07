Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Air quality deteriorates ahead of Diwali

Siddharthnagar News: बिगड़ी हवा, सांस के मरीजों की बढ़ी तकलीफग

Sat, 07 Nov 2026 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 07 Nov 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Air quality deteriorates ahead of Diwali
एक्यूआई स्तर बढ़ने से शहर में स्थित ओवर ब्रिज के पास छाया रहा धुंध। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर/सिद्धार्थनगर। दिवाली से पहले ही जिले की हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 184 पर पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में 24 घंटे में सांस की तकलीफ वाले 10 से 12 मरीज पहुंचे।
नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र में मौसम में बदलाव के साथ कोहरे का असर भी दिखने लगा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में नरमी आई है। शनिवार सुबह शहर के बस्ती-ककरहवा मार्ग स्थित ओवरब्रिज और अशोक मार्ग पर कोहरा छाया रहा। सुबह करीब 10 बजे तक धुंध जैसे हालात बने रहे।
विज्ञापन

नगर के अलावा तहसील मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह कोहरा दिखाई दिया। इस दौरान सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा लोगों की आवाजाही कम रही।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में नमी और कोहरे के कारण धूल और धुएं के कण लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। निर्माण स्थलों और सड़कों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभाती है। इसका सीधा असर सांस के मरीजों पर पड़ता है। एक्यूआई का स्तर 184 तक पहुंचना बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा रोगियों के लिए चिंता का विषय है। ा
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed