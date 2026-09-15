Siddharthnagar News: डिजिटल लाइब्रेरी से एसी का आउटर चोरी, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध

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जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत की ओर से निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी में 12 सितंबर की रात करीब आठ बजे अज्ञात व्यक्ति ने एसी का आउटर खोलकर चोरी कर लिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद 13 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे सोनहटी चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी किए गए। एसी के आउटर को नीले ई-रिक्शे से डुमरियागंज की ओर ले जाते हुए देखा गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने 14 सितंबर को थाना डुमरियागंज में पत्र देकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।इस संबंध में थाना अध्यक्ष डुमरियागंज श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि तहरीर मिली है। प्राथमिकी पंजीकृत कर आगे की जांच की जा रही है।