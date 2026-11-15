Siddharthnagar News: जनपदीय स्काउट-गाइड रैली के लिए 24 प्रतिभागियों को दिया प्रशिक्षण

विज्ञापन

जिला संगठन आयुक्त स्काउट अमित कुमार शुक्ल और ट्रेनिंग काउंसलर स्काउट राम शर्मा ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान स्काउट वर्दी धारण करने का तरीका, अनुशासन, मार्च पास्ट, कदमताल, कलर पार्टी का गठन एवं संचालन, ध्वज के प्रति सम्मान और प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास कराया गया। साथ ही रैली में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी देकर बेहतर प्रदर्शन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।प्रशिक्षकों ने कहा कि स्काउट-गाइड गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवाभाव, सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। जनपदीय रैली रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज, रफीनगर, चकचई में प्रस्तावित है। इसी को लेकर विद्यालय के चयनित प्रतिभागियों को तैयार किया जा रहा है, ताकि वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।