Siddharthnagar News: 10 बच्चों का टीकाकरण, 12 गर्भवतियों की हुई प्रसव पूर्व जांच

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पकड़ी बाजार। जोगिया ब्लॉक के जखौलिया उपकेंद्र के अंतर्गत धनगढ़िया गांव में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान एएनएम चंद्रावती देवी ने 10 बच्चों का टीकाकरण किया, जबकि 12 गर्भवतियों की प्रसव पूर्व जांच की गई। जांच के दौरान गर्भवतियों का वजन लिया गया और आवश्यक टीकाकरण किया गया। एएनएम ने महिलाओं को गर्भावस्था में पौष्टिक खानपान, सफाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। साथ ही नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच कराने के लिए जागरूक किया।