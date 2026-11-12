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Siddharthnagar News: अनुशासन और समाजसेवा की भावना जगाता है स्काउट-गाइड प्रशिक्षण

Thu, 12 Nov 2026 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:17 PM IST
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Scout-Guide training instills a sense of discipline and social service.
डुमरियागंज क्षेत्र के‌‌ चकचई स्थित रफ़ी मेमोरियल इंटर कालेज में स्काउट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम
रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज में तीन दिवसीय प्रगतिशील प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ, विद्यार्थियों को दी गई स्काउटिंग की जानकारी
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डुमरियागंज। तहसील क्षेत्र के चकचई स्थित रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में तीन दिवसीय प्रगतिशील प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य अहमद फरीद अब्बासी ने स्काउट ध्वज फहराकर शिविर का उद्घाटन किया।
जिला संगठन आयुक्त स्काउट सिद्धार्थनगर अमित कुमार शुक्ल और ट्रेनिंग काउंसलर स्काउट राम शर्मा ने प्रतिभागियों को स्काउटिंग-गाइडिंग के उद्देश्य, इतिहास, नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना और अनुशासन की जानकारी दी। साथ ही विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों से भी परिचित कराया।
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प्रशिक्षकों ने कहा कि स्काउट-गाइड प्रशिक्षण विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता, सहयोग और समाजसेवा की भावना विकसित करता है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और वे जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित होते हैं।
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इस दौरान स्काउट मास्टर सहकार अहमद, उसामा एहसान, कैप्टन खुशी, फखरुद्दीन, इरफान अहमद, संजीव चौधरी, आमिर हुसैन फारूकी, रामकिशोर वर्मा, दिनेश राव, आनंद सिंह, अफजालुल हक, आसिफ कलाम और रफीकुल्ला सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।
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