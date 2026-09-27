Siddharthnagar News: दो सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा सरयू का जलस्तर

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सरयू नदी में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तन से तटवर्ती लोगों की बाढ़ की चिंता एक बार फिर सताने लगी है, क्योंकि नदी में तीसरी बार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों के अनुसार, शुक्रवार की सुबह से नदी का जलस्तर स्थिर हो गया था। शाम से आधा सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी शुरू हुई और शनिवार दोपहर के बाद नदी 2 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगी है।शनिवार की शाम चार बजे तुर्तीपार गेज पर नदी का जलस्तर 63.19 मीटर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, अभी यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 92 सेमी नीचे है। केंद्रीय जल आयोग के जे ई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि अगले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में वृद्धि होने का अनुमान है।