Siddharthnagar News: रोस्टर के नाम पर गुल रही बिजली

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वहीं, बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों को भी उमस भरी गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से जहरीले जीव-जंतुओं का भी डर बना रहता है। संवाद विज्ञापन

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वहीं, बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों को भी उमस भरी गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से जहरीले जीव-जंतुओं का भी डर बना रहता है। संवाद

घोसियारी। बांसी तहसील क्षेत्र के खैरटिया पावर हाउस से जुड़े उपभोक्ताओं को शाम होते ही अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोस्टर के नाम पर रात में करीब पांच से छह घंटे और कभी पूरी रात बिजली काट दी जा रही है। इससे उमस भरी गर्मी में लोगों की परेशानी बढ़ गई है।