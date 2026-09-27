Siddharthnagar News: 30 हजार टन यूरिया खरीदेगा नेपाल

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खुनुवां। नेपाल में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नेपाल कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड (केएससीएल) ने 30 हजार मीट्रिक टन यूरिया खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित की है। कंपनी की ओर से जारी सूचना के अनुसार निविदा में सभी देशों के योग्य आपूर्तिकर्ता हिस्सा ले सकेंगे। खाद की आपूर्ति भारत के बंदरगाहों के रास्ते नेपाल के तीन प्रमुख कृषि सामग्री केंद्रों तक की जाएगी। निविदा के तहत 46-0-0 ग्रेड की 30 हजार मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जानी है। चयनित आपूर्तिकर्ता को खाद नेपाल के विराटनगर, वीरगंज और भैरहवा तक पहुंचानी होगी। संवाद