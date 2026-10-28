सिद्धार्थनगर: नेपाल में बिहार के युवक से 68 किलो चांदी के आभूषण बरामद, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद

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काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय, टेकू की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस को भारतीय नागरिक के पास बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस टीम ने सोमवार को चंद्रागिरि नगरपालिका-7 में कार्रवाई की और अमन सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से चांदी के आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने आभूषणों के साथ मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किया है।कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक रामेश्वर कार्की के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद मामले में जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। मंगलवार को अमन सर्राफ को आगे की जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल सीमा शुल्क कार्यालय, गौचर भेज दिया गया। बरामद आभूषणों के संबंध में सीमा शुल्क कार्यालय की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।पुलिस की कार्रवाई के बाद अब बरामद चांदी के आभूषणों के स्रोत और उनके परिवहन से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आभूषण कहां से लाए गए थे। यह भी जानकारी सामने नहीं आई है कि उनके परिवहन के लिए जरूरी सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं या नहीं। इन बिंदुओं पर जांच और सीमा शुल्क कार्यालय की प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, युवक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय भेजा गया है।