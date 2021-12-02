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Siddharthnagar News: बाइक सवार पर हमला कर सिर फोड़ा, भाई भी घायल

Thu, 12 Nov 2026 01:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:04 AM IST
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Motorcyclist attacked and head split open; brother also injured
बड़हलगंज। बाईपास रोड स्थित एक अस्पताल के पास बुधवार को विवाद में छह लोगों ने बाइक सवार रमाशंकर यादव पर हमला कर दिया। लोहे की रॉड और डंडों से सिर पर प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके भाई सुंदरलाल को भी पीटकर घायल कर दिया। कल्यानपुर निवासी रमाशंकर यादव पिछले एक सप्ताह से निजी अस्पताल में भर्ती अपनी मां की देखभाल कर रहे थे। बुधवार को वह बेटी को बाइक पर बैठाकर घर लौट रहे थे।
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