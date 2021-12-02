Siddharthnagar News: प्रेम विवाह को लेकर दो पक्षों में मारपीट

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एक पक्ष की जानकी देवी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे विकास के गांव की ही एक युवती से प्रेम विवाह करने से नाराज युवती के मायके पक्ष के लोग उनके घर पहुंचे और मारपीट की। वहीं, दूसरे पक्ष के श्रवण कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे विकास और उसकी मां जानकी देवी के बीच कहासुनी हो रही थी। वह बीच-बचाव करने पहुंचे तो विकास ने अपने परिवार के लोगों को बुला लिया। आरोप है कि मनोहर, संदीप कुमार समेत पांच-छह अज्ञात लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में विजय कुमार और जानकी देवी के सिर में चोट आई।