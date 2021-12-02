Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Four accused, including two juvenile offenders, apprehended in a stabbing case

Siddharthnagar News: चाकूबाजी में दो बाल अपचारी समेत चार आरोपी दबोचे गए

Thu, 12 Nov 2026 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Four accused, including two juvenile offenders, apprehended in a stabbing case
पिपराइच (गोरखपुर)। गढ़वा गांव में मां लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद और चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, दो बाल अपचारियों को सुधार गृह भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर की रात करीब नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर अगया और गढ़वा गांव के युवकों के बीच विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान धारदार हथियार और चाकू से हमला किया गया, जिसमें मंगरू गौड़ और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में विपिन यादव को भी चोटें आई थीं।
विज्ञापन

बताया गया कि अगया और गढ़वा गांव की मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं पिपराइच कस्बे के रास्ते विष्णुपुरी स्थित फरेन नाला में विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थीं। घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने गढ़वा चौक पर प्रतिमाएं रोक दीं। इससे देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद रात करीब 12 बजे प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। घायल मंगरू गौड़ की मां राजकुमारी देवी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है।

थानाध्यक्ष अनूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सचिन चौधरी और राज चौधरी को गिरफ्तार किया। सीओ चौरीचौरा कुंदन सिंह ने बताया कि दोनों को जेल भेज दिया गया है जबकि दो बाल अपचारियों को सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने राज के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है।ी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed