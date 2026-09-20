फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Man arrested for strangling wife to death

Siddharthnagar News: गला दबाकर पत्नी की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार

Sun, 20 Sep 2026 11:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 20 Sep 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Man arrested for strangling wife to death
बांसी। स्थानीय कस्बे के श्रीराम धर्मकांटा पर शनिवार दोपहर में दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को कोतवाली पुलिस ने कस्बे से गिरफ्तार कर लिया। थाने पर लाकर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बैरवा नानकार थाना उसका निवासी श्रवण श्रीराम धर्मकांटा पर काम करता है। वह अपनी पत्नी साधना और चार वर्षीय बेटी आराध्या के साथ वहीं रहता था। शनिवार दोपहर करीब दो बजे संदिग्ध हालात में साधना की मौत हो गई। उसका शव इटवा मार्ग पर धर्मकांटा के पास मिला था।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, साधना का मायका खुनियांव थाना इटवा में और वह रमेश गौड़ की पुत्री थी। उसकी शादी करीब पांच वर्ष पूर्व श्रवण के साथ हुई थी। मौत की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मृतका के बड़े भाई जय कुमार ने कोतवाली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि बहनोई श्रवण उसकी बहन को दहेज के लिए मारता-पीटता था। आरोप है कि शनिवार को भी उसे दहेज के लिए मारा-पीटा और गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति श्रवण को शनिवार की रात गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed