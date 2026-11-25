भारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास वर्ष 2011 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि दोनों देश बारी-बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। सूर्यकिरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। इस बार नेपाल में आयोजित हो रहे 20वें संस्करण के माध्यम से दोनों देशों के बीच लंबे समय से कायम रक्षा सहयोग, आपसी विश्वास और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की पहल की जा रही है।