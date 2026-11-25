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शोहरतगढ़-इटवा तहसील प्रीमियर लीग के पांचवें दिन बुधवार को तीन मुकाबले खेले गए। पचऊध, रुमनदेई और आफताब फ्लैक्स की टीमों ने अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। पहले मुकाबले में पचऊध ने आखिरी गेंद पर छह विकेट से जीत दर्ज की। दूसरे मैच में रुमनदेई ने कम्हरिया को 17 रन से हराया, जबकि तीसरे मुकाबले में आफताब फ्लैक्स ने अरुण एकादश को 30 रन से शिकस्त दी।

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