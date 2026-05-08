Siddharthnagar News: बांसी से युवती का अपहरण, प्राथमिकी दर्ज

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बांसी। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाते हुए कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़ित का आरोप है कि उसकी बेटी लगभग दो माह पूर्व घर से लापता हो गई थी। उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोक-लाज के कारण उन्होंने पहले थाने में शिकायत नहीं की। चार दिन पूर्व पीड़ित को उनकी पुत्री का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि गांव का ही महेश उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर गुजरात ले गया है।पीड़िता ने आरोप लगाया कि वहां उसके साथ मारपीट की जा रही है और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने फोन पर अपने पिता से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उसे बचा लिया जाए, अन्यथा उसकी जान को खतरा है।