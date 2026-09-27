Siddharthnagar News: बढ़नी बॉर्डर पर 11 लाख रुपये के साथ चार नेपाली पकड़े गए

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जांच के दौरान उनके सामान की तलाशी ली गई, जिसमें 11 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा मिली।



बढ़नी (सिद्धार्थनगर)। भारत-नेपाल सीमा स्थित बढ़नी चेकपोस्ट पर शुक्रवार रात नियमित जांच के दौरान एसएसबी ने एक नेपाली नागरिक और उसके परिवार के पास से 11 लाख रुपये की भारतीय नकदी बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ के बाद एसएसबी ने नकदी और परिवार के चारों सदस्यों को आगे की जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग, बढ़नी के सुपुर्द कर दिया। 50वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, बलरामपुर की बढ़नी समवाय के जवान भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय चेकपोस्ट पर नियमित तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नेपाल के कपिलवस्तु जिले के बहादुरगंज निवासी अब्दुल वाहिद (50) अपने परिवार के साथ सीमा पार कर नेपाल जाने के लिए पहुंचे।