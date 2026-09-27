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Siddharthnagar News: 62 किलोग्राम में मुरादाबाद की दीप ने कानपुर की आयुषी को दी मात

Sun, 27 Sep 2026 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 27 Sep 2026 12:18 AM IST
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Deep from Moradabad defeated Ayushi from Kanpur in the 62 kg category.
70वीं प्रादे​शिक माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता में दमखम का प्रदर्शन करते बालक वर्ग के
देवरिया। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही 70वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को पहलवानों का वजन किया गया। शुरुआती दौर में अंडर प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। बालिका वर्ग के 62 किलोग्राम भार में मुरादाबाद की दीप ने कानपुर की आयुषी को हराकर फाइनल मैच जीत लिया।
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प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंइसके बाद आयोजित खेल में खिलाड़ियों दांवपेच का शानदार प्रदर्शन किया। मंडल और दो स्पोर्ट्स कॉलेज से आए 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता 29 सितंबर तक चलेगी।
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सुबह छह बजे बालिका खिलाड़ियों का वजन कराया गया। इसके बाद 14 वर्षीय बालिका वर्ग की विभिन्न भार श्रेणियों में मुकाबले हुए। 62 किग्रा में मुरादाबाद की दीप प्रथम, कानपुर की आयुषी द्वितीय, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की सुरभि तृतीय और अयोध्या की सौम्या चतुर्थ रहीं।
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58 किग्रा में वाराणसी की आर्या प्रथम, कस्तूरबा की श्रद्धा सिंह द्वितीय और स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की अर्चना तृतीय रहीं।
54 किग्रा में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की अंकिता चौहान प्रथम, मुरादाबाद की सिमरन द्वितीय, आजमगढ़ की अनुप्रिया तृतीय और मेरठ की साधना चतुर्थ रहीं। 50 किग्रा में वाराणसी की शिवानी यादव प्रथम, आगरा की दिया द्वितीय, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की अंकिता यादव तृतीय और मेरठ की तपस्या चतुर्थ रहीं।
42 किग्रा में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की खुशी प्रथम, इसी कॉलेज की साक्षी द्वितीय, अयोध्या की राधिका तृतीय और कानपुर की दिव्या चतुर्थ रहीं। 39 किग्रा में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की एंजल पाल प्रथम, वाराणसी की तृप्ति यादव द्वितीय, लखनऊ की सायबा तृतीय और कस्तूरबा की संगीता चतुर्थ रहीं।
36 किग्रा में आगरा की पूर्वी प्रथम, मुरादाबाद की सयानी द्वितीय, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की अंजली तृतीय और वाराणसी की वंदना चतुर्थ रहीं। 33 किग्रा में मुरादाबाद की कृष्णा प्रथम, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की राखी द्वितीय, सहारनपुर की दिव्या तृतीय और लखनऊ की अनन्या चतुर्थ रहीं।
दूसरे दिन की प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. शशिपाल राव, आयोजन प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र, प्रधानाचार्य माधव प्रसाद सिंह, प्रधानाचार्य अभय द्विवेदी और जिला क्रीड़ा सचिव विवेक राव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।

इस दौरान मंडलीय क्रीड़ा सचिव अरुणेंद्र राय, जिला क्रीड़ा सचिव विवेक राव, संतोष सिंह, जीआईसी के क्रीड़ा प्रभारी संदीप कुमार, शैलेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे।
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