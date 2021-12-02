Siddharthnagar News: अधिवक्ता-आरपीएफ विवाद में कांस्टेबल ने भी दी तहरीर

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आरपीएफ कांस्टेबल सूरज ने जीआरपी थाने में लिखित तहरीर में बताया है कि गेट नंबर दो पर ड्यूटी के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को वाहन हटाने के लिए कहा था। इस पर प्रांजल दुबे ने कथित तौर पर अभद्रता करते हुए जातिसूचक टिप्पणी की। आरोप है कि मौके पर पहुंचे अन्य कांस्टेबलों के साथ भी धक्का-मुक्की की और हथियार छीनने का प्रयास किया।उन्होंने एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। उधर, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी गिरजेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि घटना की विभागीय जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उच्चाधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे।इस मामले में सिकरीगंज थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल दुबे ने जीआरपी थाने में तहरीर देकर बताया था कि नौ नवंबर की शाम करीब 4:30 बजे वह रिश्तेदार को रिसीव करने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। आरोप है कि रेलवे मेल सर्विस के पास आरपीएफ कांस्टेबल सूरज गौड़ ने उन्हें रोककर रुपये मांगे। विरोध करने पर तीन अन्य जवानों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई।मोबाइल छीनकर घटना का वीडियो डिलीट कर दिया गया और फोन पटककर तोड़ दिया गया। बंदूक के बट से सीने और कमर पर वार करने के साथ ऑनलाइन 500 रुपये भी वसूल लिए गए। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने स्टेशन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी थी। जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अधिवक्ताओं ने धरना समाप्त किया था।