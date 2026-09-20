Siddharthnagar News: मारपीट में आठ नामजद 20 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज

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तहरीर के अनुसार, अंकित वाई-फाई लगाने सैदू की दुकान पर गए थे। काम पूरा होने के बाद मेहनताना मांगने को लेकर बगल की दुकान पर खरीदारी कर रहे हिसामुद्दीनपुर निवासी अभिनंदन से उनकी कहासुनी हो गई। अंकित ने इसकी जानकारी परिजन को दी। आरोप है कि उसी रात करीब आठ बजे एक गाड़ी से परिजन हिसामुद्दीनपुर स्थित अभिनंदन के घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। भवानीगंज पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा भेजा गया था। हालत गंभीर होने पर कुछ घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था।मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने कुलदीप, अभिनंदन निवासी हिसामुद्दीनपुर, अभिषेक श्रीवास्तव, आदर्श श्रीवास्तव निवासी रानीभानपुर, लाला, संजय और राहुल निवासी हिसामुद्दीनपुर समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।