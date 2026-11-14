Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Bodies of friends who drowned in the river found after 48 hours; cries and wailing erupt.

Siddharthnagar News: 48 घंटे बाद मिली नदी में डूबे दोस्तों की लाश, मची चीख-पुकार

Sat, 14 Nov 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Bodies of friends who drowned in the river found after 48 hours; cries and wailing erupt.
लोटन क्षेत्र के मुजहना गांव के पास कूड़ा नदी के मुजहना घाट रोते बिलखते परिजन। संवाद - फोटो : सांकेतिक
मुजहना में लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान कूड़ा नदी में डूबे थे दोनों युवक, एसडीआरएफ ने चलाया था तलाश अभियान
विज्ञापन

डीएम और विधायक ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस, परिजनों के इन्कार पर नहीं कराया गया पोस्टमार्टम
फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
लोटन/महादेवा बाजार। मोहाना थाना क्षेत्र के मुजहना गांव के पास कूड़ा नदी में लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे दोनों दोस्तों के शव 48 घंटे बाद शुक्रवार को बरामद कर लिए गए। एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटे की तलाश के बाद करीब 500 मीटर के दायरे में एक-एक कर दोनों के शव खोज निकाले। शव मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
बेल्टिकर ग्राम पंचायत के टोला दयालपुर निवासी आदित्य (19) और गौतम (20) 11 नवंबर को गांव में स्थापित लक्ष्मी मूर्ति का विसर्जन करने मुजहना स्थित कूड़ा नदी पर गए थे। मूर्ति विसर्जन के बाद दोनों नदी में नहाने लगे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई, लेकिन सफलता नहीं मिली।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने भी नदी में तलाशी अभियान चलाया। देर शाम तक दोनों का पता नहीं चलने पर अभियान रोक दिया गया। शुक्रवार सुबह दोबारा तलाश शुरू हुई। कुछ घंटे बाद दोनों के शव बरामद कर लिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

शव मिलने की सूचना पर सीओ सदर विश्वजीत शौर्यान भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों से शवों का पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए। घटना की जानकारी पर विधायक श्यामधनी राही और जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी।

मोहाना थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने पर पंचनामा भरकर शव उन्हें सौंप दिए गए हैं। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed