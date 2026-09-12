Siddharthnagar News: नियमित टीकाकरण शिविर में 27 गर्भवतियों व 35 बच्चों को लगे टीके

विज्ञापन

बिस्कोहर। कस्बा बिस्कोहर समेत भरौली और देवीपुर में शनिवार को नियमित टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 27 गर्भवती महिलाओं और 35 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने लाभार्थियों को नियमित टीकाकरण के महत्व और सुरक्षित मातृत्व के प्रति जागरूक किया। बिस्कोहर में एएनएम शारदा देवी ने 11 गर्भवतियों और छह बच्चों का टीकाकरण किया। भरौली में एएनएम लीला सिंह ने छह गर्भवतियों और 11 बच्चों को टीके लगाए। देवीपुर में एएनएम धर्मावती देवी ने 10 महिलाओं, 18 बच्चों और चार किशोर-किशोरियों का टीकाकरण किया। इस अवसर पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा देवी, कविता, सुषमा मिश्रा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। संवाद