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सोनवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुलसीपुर निवासी बृजेश कुमार कश्यप (22) मुंबई में एक प्लाईवुड कंपनी में मजदूरी करते थे। बुधवार को ही वह मुंबई से घर आए थे। बृहस्पतिवार रात वह किसी काम से बाइक से तुलसीपुर बाजार गए थे। वहां से लौटते समय जमुनहा-बहराइच मार्ग पर बहराइच की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया।गंभीर रूप से घायल बृजेश को परिजन निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज बहराइच ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।इसके बाद परिजन शव लेकर घर लौट आए। शुक्रवार सुबह उन्होंने डायल 112 पर हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिवार में परिवार में मातम पसरा है।थाना प्रभारी बिशुनदेव पांडेय ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।