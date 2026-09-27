Shravasti News: बारिश से युवक पर गिरा विद्युत पोल, मौत

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गिलौला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत दमावा निवासी मृतक दुईजीराम (51) के भतीजे विजय कुमार ने बताया कि रविवार सुबह उनके चाचा दूध लेने के लिए बाइक से डेयरी जा रहे थे। इस दौरान भारी बारिश से गांव के पास रास्ते में विद्युत पोल उन पर गिर गया। पोल के नीचे दबने से दुईजीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणाें की सूचना पर आए परिजनों ने उन्हें आननफानन में सीएचसी गिलौला पहुंचाया। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों की सूचना पर आई मेडिकल कॉलेज चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।वर्जनइकौना क्षेत्र के ग्राम दमामा निवासी दुइजी के ऊपर बिजली का खंभा गिर गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच ले गए, जहां पर उनकी मौत हो गई। प्रकरण की जांच करवाई जा रही है।- अन्नपूर्णा गर्ग, डीएम