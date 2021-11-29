Shravasti News: बाइक की टक्कर से महिला घायल

विज्ञापन

श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के ग्राम मक्कनपुरवा निवासी सोनापती (60) बृहस्पतिवार को गांव के बाहर सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक से वह टकरा गईं। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में भर्ती कराया। यहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।