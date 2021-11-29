Shravasti News: पेराई मशीन से किशोर की पांचों उंगलियां कटी

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इकौना। नवीन मॉडर्न क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरपतपुर तिरछा निवासी संदीप (17) का हाथ बृहस्पतिवार सुबह पेराई मशीन के बीच आ गया और उनकी पांचों उंगलियां कट गई। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें सीएचसी इकौना पहुंचाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि संदीप बृहस्पतिवार सुबह ही गांव स्थित पेराई मशीन से सरसों से तेल निकलवाने गए थे। पेराई के दौरान अचानक उनका हाथ मशीन के बीच आ गया और उनकी पांचों उंगलियां कट कर अलग हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।