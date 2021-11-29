Shravasti News: जिला अस्पताल में बनेगा फीवर हेल्प डेस्क

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श्रावस्ती। संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में फीवर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इससे मरीजों के तापमान की आसानी से जांच हो सकेगी। साथ ही उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मुहैया होगी। सीएमएस डॉ. राजपाल सिंह ने बताया कि बीते कुछ दिनों में जिला चिकित्सालय में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके इसके लिए फीवर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। अस्पताल में आने वाले मरीजों को पहले इंफ्रा थर्मामीटर से शरीर के तापमान की जांच करानी होगी। कर्मियों के पास मौजूद फीवर डायरी में उनका विवरण भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों को सामान्य बुखार ही होता है, लेकिन वह सावधानी न बरतने व समय से इलाज न कराने से परेशानी को और अधिक बढ़ा लेते हैं। इसलिए बुखार का पता चलने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।