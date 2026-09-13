Shravasti News: टावर पर चढ़कर महिला ने किया हंगामा

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इकौना। इकौना क्षेत्र के कंजड़वा गांव निवासी नीतू रविवार को पारिवारिक विवाद के चलते अकबरपुर गांव के पास बने टावर पर चढ गई। उसका पति से किसी अन्य महिला से संबंध होने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर नाराज टावर पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी। महिला को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तत्काल घटना की सूचना इकौना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद महिला को टावर से नीचे उतारा। पुलिस ने महिला से पूरे मामले की जानकारी ली और पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद के संबंध में पूछताछ की।