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Shravasti News: कार-स्कूटी की भिड़ंत में दो घायल

Mon, 02 Nov 2026 09:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 02 Nov 2026 09:52 PM IST
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Two injured in collision between car and scooter
इकौना। बौद्ध परिपथ पर मोहनीपुर के पास सोमवार शाम तेज रफ्तार कार और स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार किशोर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया।
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इकौना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत टांडा मध्यनगर के मजरा मनोहरपुर निवासी अभीष्ट सिंह (16) और दिलीप सिंह (20) सोमवार को किसी काम से बाजार गए थे। काम निपटाने के बाद दोनों स्कूटी से घर लौट रहे थे। मोहनीपुर के पास पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे एंबुलेंस के ईएमटी महेश चंद्र मिश्रा और पायलट जितेंद्र कुमार यादव ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
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