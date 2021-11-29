Shravasti News: भ्रमण से बढ़ती है सीखने की इच्छा
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 16 Nov 2026 12:39 AM IST
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कटरा। स्टार बर्ड्स पब्लिक स्कूल तुलसीपुर के विद्यार्थियों ने रविवार को शिक्षक विनोद सिंह कलहंस के नेतृत्व में बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों को देखा तथा उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने ध्यान विधि के बारे में भी जाना।
भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने महामांकोल बुद्ध विहार परिसर में ध्यान मुद्रा की जानकारी ली। इसके बाद महामांकोल बुद्ध विहार, कच्ची कुटी, पक्की कुटी, आनंद बोधि वृक्ष, कौशांम कुटी, गंध कुटी, शिवली स्तूप, संघ बुद्ध विहार, सभा मंडप और सूर्य कुंड का भ्रमण किया।
शिक्षक विनोद सिंह कलहंस ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद मिलती है। ऐतिहासिक स्थलों को प्रत्यक्ष देखने से विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी होता है।
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नई जगहों को देखकर उनके मन में सवाल उठते हैं, जिससे तार्किक क्षमता का विकास होता है। समूह में भ्रमण करने से सहयोग, नेतृत्व और भाईचारे की भावना बढ़ती है। साथ ही विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।
इस मौके पर ज्योति पांडेय, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, योगेंद्र शुक्ला, विश्वनाथ मिश्र, बेनजीर और मोहम्मद अकरम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने महामांकोल बुद्ध विहार परिसर में ध्यान मुद्रा की जानकारी ली। इसके बाद महामांकोल बुद्ध विहार, कच्ची कुटी, पक्की कुटी, आनंद बोधि वृक्ष, कौशांम कुटी, गंध कुटी, शिवली स्तूप, संघ बुद्ध विहार, सभा मंडप और सूर्य कुंड का भ्रमण किया।
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शिक्षक विनोद सिंह कलहंस ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद मिलती है। ऐतिहासिक स्थलों को प्रत्यक्ष देखने से विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी होता है।
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नई जगहों को देखकर उनके मन में सवाल उठते हैं, जिससे तार्किक क्षमता का विकास होता है। समूह में भ्रमण करने से सहयोग, नेतृत्व और भाईचारे की भावना बढ़ती है। साथ ही विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।
इस मौके पर ज्योति पांडेय, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, योगेंद्र शुक्ला, विश्वनाथ मिश्र, बेनजीर और मोहम्मद अकरम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।