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Shravasti News: धूमधाम से मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती

Mon, 16 Nov 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 16 Nov 2026 12:36 AM IST
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Birsa Munda's birth anniversary celebrated with great fanfare
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डीसी मनरेगा व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जीशान मलिक ने बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
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एटीएस सिरसिया के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. एसएन सिंह ने थारू जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विद्यालय के जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया।
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थारू छात्र-छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ थारू नृत्य प्रस्तुत कर मन मोह लिया। विद्यार्थियों को बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।
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विभिन्न दिवसों पर आयोजित निबंध लेखन, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ सीबीएसई परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार मिश्र ने किया।
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