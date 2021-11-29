16 दिसंबर तक मतदाता सूची में बढ़वा सकते हैं नाम : डीएम

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डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 17 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सभी लोग अपना नाम अवश्य जांच लें। सूची में नाम छूटने, गलत दर्ज होने या किसी प्रकार का संशोधन कराने के लिए निर्धारित अवधि में संबंधित बीएलओ के माध्यम से प्रारूप भरकर आवेदन कर सकते हैं।इसके अलावा वेबसाइट voters.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन एप के जरिये भी दावा व आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना और त्रुटियों को दूर करना है।