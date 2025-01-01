Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   A massive surge of faith witnessed during the grand festival; prayers offered for happiness and prosperity.

Shravasti News: महापर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब, मांगी सुख-समृद्धि

Mon, 16 Nov 2026 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 16 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
A massive surge of faith witnessed during the grand festival; prayers offered for happiness and prosperity.
सोनवा तालाब पर छठ पूजा करतीं व्रती महिलाएं।- संवाद
श्रावस्ती। छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को नदी और सरोवरों के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मइया की पूजा-अर्चना की। फल, मिठाई और विविध पकवानों से पूजन के बाद परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की गई। घाटों पर देर शाम तक पूजा और दीपदान का सिलसिला चलता रहा।
विज्ञापन


इकौना प्रतिनिधि के अनुसार सीताद्वार मंदिर परिसर स्थित सीता झील के घाट पर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। प्रशासन की ओर से साफ-सफाई, प्रकाश और सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। महिलाओं ने छठी मइया के पारंपरिक गीत गाकर पूजा-अर्चना की।
विज्ञापन


भजन-कीर्तन से पूरा परिसर भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने छठ पर्व को लोक आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन


गिलौला प्रतिनिधि के अनुसार सोनवा तालाब के आसपास पूजा के लिए घाट तैयार किए गए थे। यहां व्रती महिलाएं परिजनों के साथ दोपहर से पहुंचने लगीं। विधि-विधान से छठी मइया का पूजन कर फल, मिठाई और पकवान अर्पित किए। साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।


तुलसीपुर संवाद के अनुसार जमुनहा बाजार के पास बूढ़ी राप्ती नदी के घाट पर रविवार शाम चार बजे से पूजा-अर्चना शुरू हुई। व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय छठ पर्व का समापन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed