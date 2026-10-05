Shravasti News: श्रावस्ती में आज

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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



सामूहिक हवन-पूजन

सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।

गोष्ठी

सुबह 09:00 बजे। सद्भावना की ओर से काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज खैरा कला में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र मणि त्रिपाठी ने दी है।

वर्षावास पूजा