कमरा नंबर 2- नेत्र सर्जन डॉ. फणींद्र तिवारी व डॉ. आलोक कुमार सिंह।कमरा नंबर 4- आप्टोमेट्रिस्ट एनके मिश्रा, फिजिशियन डॉ. अरविंद कुमार।कमरा नंबर 6- जनरल सर्जन डॉ. उदयवीर सिंह।कमरा नंबर 11 व 12- बालरोग विशेषज्ञ डॉ. ध्रुव मिश्रा, डॉ. गोविंद शुक्ला व डॉ. प्रदीप कुमार।कमरा नंबर 14- आर्थो सर्जन डॉ. अजय गौतम।कमरा नंबर 15- चेस्ट फिजिशियन डॉ. शिवम प्रियदर्शी।कमरा नंबर एफ-1- सर्जन डॉ. एचपी शाही व डॉ. दिग्विजय नाथ।कमरा नंबर एफ-2- ईएनटी डॉ. मोहम्मद अजीम।कमरा नंबर एफ-4- आयुष चिकित्सक डॉ. श्याम मिश्रा।कमरा नंबर एफ-6- प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके सिंह।कमरा नंबर एफ-11- टीकाकरण कक्ष में विजय लक्ष्मी।कमरा नंबर एफ-12- फिजिशियन डॉ. आदर्श त्रिपाठी।कमरा नंबर एफ-13- चर्म व गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर तिवारी।कमरा नंबर एफ-14- फिजिशियन डॉ. एनएन पांडेय, डॉ. केडी गुप्ता।कमरा नंबर एफ-15- डेंटल सर्जन डॉ. अमित दास।इमरजेंसी वार्ड- डॉ. आदर्श कुमार त्रिपाठी।एंबुलेंस- 108, 102