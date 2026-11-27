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इकौना कस्बा निवासी महमूद आलम नाइमी शुक्रवार सुबह अपनी खाद की दुकान पर मौजूद थे। आरोप है कि उसी दौरान बाइक निकालने को लेकर पड़ोसी अशोक कुमार शुक्ला के बेटे से उनका विवाद हो गया।महमूद आलम ने उसे डांटकर वहां से भगा दिया। दोपहर में अशोक शुक्ला अन्य परिजनों के साथ पहुंचे और महमूद आलम पर हमला कर दिया। मारपीट की सूचना पर सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले।बेटे ने तहरीर में लगाया फायरिंग का आरोपपूर्व चेयरमैन के बेटे महफूज आलम ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि विपक्षियों ने उनके पिता पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। आरोपी जान से मारने की नीयत से असलहा लेकर आए थे और कई राउंड फायरिंग भी की। घटना की सूचना पर सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा सैकड़ों समर्थकों के साथ सीएचसी पहुंचे। उन्होंने महमूद आलम के परिजनों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।पूर्व चेयरमैन को जिला चिकित्सालय भिनगा भेजा गया है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।-भरत पासवान, सीओ