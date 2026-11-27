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कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती शुक्रवार को कंबोडिया से आए 30 अनुयायियों के दल से गुलजार रही। बौद्ध भिक्षु देवानंद के नेतृत्व में अनुयायियों ने पारंपरिक तरीके से गंध कुटी में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद बौद्ध सभा आयोजित की गई। सभा में भिक्षु देवानंद ने सिद्धार्थ गौतम के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में राज-पाट त्यागकर सत्य की खोज में निकले और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से मुक्ति का संदेश दिया। इस दौरान भंते नागलोक, धम्म सागर, धम्म पिरय, आनंद सागर और निर्मल सागर मौजूद रहे।