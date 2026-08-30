Shravasti News: फोन पर किसी को न बताएं ओटीपी

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग की ओर से जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शक्ति मोबाइल टीमों की ओर से विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं व किशोरियों को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को गिलौला क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया गया। इस संबंध में एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि साइबर ठग फोन के माध्यम से ओटीपी, सीवीवी व अन्य निजी जानकारियां मांग कर ठगी को अंजाम देते हैं। फोन पर यदि कोई लॉटरी के नाम पर टोकन मनी की मांग करता है तो कतई न दें। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।