Shravasti News: बुद्ध की शिक्षाएं दिखाती हैं सही मार्ग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:22 AM IST
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कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती बुधवार को वियतनाम से आए 30 सदस्यीय अनुयायियों के दल से गुलजार रही। बौद्ध भिक्षु देवानंद के नेतृत्व में दल के सदस्यों ने पारंपरिक तरीके से बोधि वृक्ष का दर्शन-पूजन किया। इस दौरान बौद्ध सभा का भी आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए भिक्षु देवानंद ने कहा कि बुद्ध की शक्ति मानसिक क्षमताओं, लोगों को सही मार्ग दिखाने, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा और करुणा के रूप में प्रकट होती है। बुद्ध ने ज्ञान और विवेक के माध्यम से अज्ञानता दूर कर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। उनकी प्रज्ञा उन्हें सत्य और असत्य में भेद करने तथा तर्कपूर्ण ढंग से लोगों के संदेहों का समाधान करने में सक्षम बनाती थी। गहन ध्यान और आत्मअनुशासन से उन्होंने विशेष अनुभव प्राप्त किए।
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