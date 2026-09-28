Shravasti News: संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में आज इन डाक्टरों की रहेगी ओपीडी

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कमरा नंबर दो- नेत्र सर्जन डॉ. फणींद्र तिवारी व डॉ. आलोक कुमार सिंह।



कमरा नंबर चार- आप्टोमेट्रिस्ट एनके मिश्रा, फिजिशियन डॉ. अरविंद कुमार।



कमरा नंबर छह- जनरल सर्जन डॉ. उदयवीर सिंह।



कमरा नंबर 11 व 12- बालरोग विशेषज्ञ डॉ. ध्रुव मिश्रा, डॉ. गोविंद शुक्ला व डॉ. प्रदीप कुमार।



कमरा नंबर 14- आर्थो सर्जन डॉ. अजय गौतम।



कमरा नंबर 15- चेस्ट फिजिशियन डॉ. शिवम प्रियदर्शी।



कमरा नंबर एफ एक- सर्जन डॉ. एचपी शाही व डॉ. दिग्विजय नाथ।



कमरा नंबर एफ दो- ईएनटी डॉ. मोहम्मद अजीम।



कमरा नंबर एफ चार- आयुष चिकित्सक डॉ. श्याम मिश्रा।



कमरा नंबर एफ छह- प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके सिंह।



कमरा नंबर एफ 11- टीकाकरण कक्ष में विजय लक्ष्मी।



कमरा नंबर एफ 12- फिजिशियन डॉ. आदर्श त्रिपाठी।



कमरा नंबर एफ 13- चर्म व गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर तिवारी।



कमरा नंबर एफ 14- फिजिशियन डॉ. एनएन पांडेय, डॉ. केडी गुप्ता।



कमरा नंबर एफ 15- डेंटल सर्जन डॉ. अमित दास।



इमरजेंसी वार्ड- डॉ. राहुल कुमार शुक्ला।



एंबुलेंस- 108, 102

ओपीडी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक।