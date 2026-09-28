Shravasti News: रास्ते हुए जलमग्न, घरों में घुसा पानी, 14 को बचाया

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इकौना के मझौवा शुमाल निवासी हनुमान प्रसाद रविवार शाम सब्जी की फसल की रखवाली करने खेत गए थे और मचान पर सो गए। अचानक बाढ़ आने से वह फंस गए। सोमवार सुबह परिजन और ग्रामीण उन्हें निकाल नहीं सके। सूचना पर विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडेय, एसडीएम रवेंद्र कुमार, सीओ आलोक सिंह और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित निकाला। मध्यनगर में दो परिवारों के 13 लोग भी बाढ़ में फंस गए। सूचना पर आपदा विशेषज्ञ अरुण मिश्रा ने एसडीआरएफ की दो टीमें भेजीं, जिन्होंने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।मल्हीपुर मार्ग को कटने से बचायाजमुनहा तहसील के वीरपुर, शिकारी चौड़ा समेत गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राप्ती की लहरों से मल्हीपुर-भिनगा मार्ग के कटने का खतरा बढ़ गया। एसडीएम रवि प्रताप सिंह ने वीरपुर मोड़ के पास सड़क किनारे बालू की बोरियां और मिट्टी डालकर कटान रोका। वीरपुर निवासी अजय पाठक ने बताया कि उनके घर में रविवार से पानी भरा है। विद्यालय में भी पानी भर गया है। एसडीएम ने बताया कि लगातार भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।घटने लगा राप्ती का जलस्तररविवार- रात आठ बजे- 128.85 मीटररविवार- रात नौ बजे- 128.80 मीटरसोमवार- सुबह आठ बजे- 128.45 मीटरसोमवार- सुबह 10 बजे- 128.30 मीटरसोमवार- सुबह 11 बजे- 128.25 मीटरसोमवार- दोपहर एक बजे- 128.20 मीटरसोमवार- दोपहर तीन बजे- 128.10 मीटरसोमवार- शाम चार बजे- 128.10 मीटरसोमवार- शाम पांच बजे- 128.20 मीटर