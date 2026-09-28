Shravasti News: बालश्रम रोकथाम के प्रति किया जागरूक

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श्रावस्ती। बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति व मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सोमवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत एएचटी थाना प्रभारी लाल साहब सिंह टीम के साथ सिरसिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार व चिल्हरिया मोड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाल श्रम को लेकर होटलों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी को मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति व बाल विवाह के सामाजिक व कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। साथ ही बालश्रम या भिक्षावृत्ति करवाने पर होने वाली विधिक कार्रवाई की जानकारी दी गई। इस दौरान उपनिरीक्षक सतीश कुमार, आरक्षी कंचन देवी, अर्चना पांडेय, अमोल कुमार आदि शामिल रहे।