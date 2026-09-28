Shravasti News: बारिश-बाढ़ से स्कूल बेहाल, आवागमन बाधित

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विद्यालय में अंदर-बाहर सब पानी-पानीहरिहरपुररानी क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय तिलकपुर राप्ती नदी से कुछ कदम की दूरी पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी विद्यालय भवन तक पहुंच गया। गेट बंद होने के बावजूद बाहर भरे पानी में लोग वाहन धोते नजर आए।पेड़ गिरने से भवन क्षतिग्रस्तइकौना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राजा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बाढ़ का पानी भर गया, जिससे आवागमन बंद हो गया। प्रधानाध्यापक शालनी चौधरी ने बताया कि तूफान में पेड़ गिरने से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। बाढ़ का पानी विद्यालय तक पहुंचने वाले मार्गों को भी बाधित कर रहा है।कई स्कूल बाढ़ से प्रभाविततुलसीपुर प्रतिनिधि के अनुसार जमुनहा क्षेत्र के वीरपुर लौकिहा स्थित कंपोजिट विद्यालय के कक्षों तक पानी पहुंच गया। कंपोजिट विद्यालय चौगोई में विशाल पीपल का पेड़ अतिरिक्त कक्ष पर गिर गया। इससे भवन, बिजली का खंभा, चाहरदीवारी, पंखे, फर्नीचर, दो अलमारियां और पानी की आपूर्ति व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई। प्रधान शिक्षक सुरेश प्रसाद ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी है।