Shravasti News: बारिश-बाढ़ से स्कूल बेहाल, आवागमन बाधित
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 28 Sep 2026 11:23 PM IST
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श्रावस्ती। अर्नब तूफान के चलते जिले में लगातार तीन दिनों तक हुई बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। विद्यालय भी इससे अछूते नहीं हैं। कई स्कूलों में बारिश तो कई में बाढ़ का पानी भर गया है। परिसर से पानी जल्द नहीं निकाला गया तो भवनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ सकता है।
विद्यालय में अंदर-बाहर सब पानी-पानी
हरिहरपुररानी क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय तिलकपुर राप्ती नदी से कुछ कदम की दूरी पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी विद्यालय भवन तक पहुंच गया। गेट बंद होने के बावजूद बाहर भरे पानी में लोग वाहन धोते नजर आए।
पेड़ गिरने से भवन क्षतिग्रस्त
इकौना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राजा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बाढ़ का पानी भर गया, जिससे आवागमन बंद हो गया। प्रधानाध्यापक शालनी चौधरी ने बताया कि तूफान में पेड़ गिरने से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। बाढ़ का पानी विद्यालय तक पहुंचने वाले मार्गों को भी बाधित कर रहा है।
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कई स्कूल बाढ़ से प्रभावित
तुलसीपुर प्रतिनिधि के अनुसार जमुनहा क्षेत्र के वीरपुर लौकिहा स्थित कंपोजिट विद्यालय के कक्षों तक पानी पहुंच गया। कंपोजिट विद्यालय चौगोई में विशाल पीपल का पेड़ अतिरिक्त कक्ष पर गिर गया। इससे भवन, बिजली का खंभा, चाहरदीवारी, पंखे, फर्नीचर, दो अलमारियां और पानी की आपूर्ति व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई। प्रधान शिक्षक सुरेश प्रसाद ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी है।
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विद्यालय में अंदर-बाहर सब पानी-पानी
हरिहरपुररानी क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय तिलकपुर राप्ती नदी से कुछ कदम की दूरी पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी विद्यालय भवन तक पहुंच गया। गेट बंद होने के बावजूद बाहर भरे पानी में लोग वाहन धोते नजर आए।
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पेड़ गिरने से भवन क्षतिग्रस्त
इकौना क्षेत्र के मोहम्मदपुर राजा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बाढ़ का पानी भर गया, जिससे आवागमन बंद हो गया। प्रधानाध्यापक शालनी चौधरी ने बताया कि तूफान में पेड़ गिरने से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। बाढ़ का पानी विद्यालय तक पहुंचने वाले मार्गों को भी बाधित कर रहा है।
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कई स्कूल बाढ़ से प्रभावित
तुलसीपुर प्रतिनिधि के अनुसार जमुनहा क्षेत्र के वीरपुर लौकिहा स्थित कंपोजिट विद्यालय के कक्षों तक पानी पहुंच गया। कंपोजिट विद्यालय चौगोई में विशाल पीपल का पेड़ अतिरिक्त कक्ष पर गिर गया। इससे भवन, बिजली का खंभा, चाहरदीवारी, पंखे, फर्नीचर, दो अलमारियां और पानी की आपूर्ति व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई। प्रधान शिक्षक सुरेश प्रसाद ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी है।