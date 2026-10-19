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Shravasti News: लक्ष्मण मूर्छित प्रसंग का हुआ मंचन

Mon, 19 Oct 2026 10:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 19 Oct 2026 10:44 PM IST
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The episode of Lakshmana falling unconscious was enacted.
रामलीला में मंचन करते कलाकार।
श्रावस्ती। जिले में रविवार को विभिन्न स्थानों पर रामलीला में लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार और हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग का मंचन किया गया। कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भिनगा के ठाकुरद्वारा मंदिर परिसर में मंचन के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद उन्हें लंका ले जाने लगा, लेकिन उठा नहीं सका। हनुमान जी लक्ष्मण को रामादल की छावनी में ले आए। राजवैद्य सुषेण की सलाह पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, जिससे लक्ष्मण के प्राण बच गए। पांडेयपुरवा स्थित पोखरा धाम मंदिर परिसर में भी लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध का मंचन हुआ।
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