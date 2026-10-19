Shravasti News: व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बढ़ेगी रात्रि गश्त

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श्रावस्ती। एएसपी चंद्रकेश सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को एसपी कार्यालय सभागार में व्यापारियों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें सर्राफा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और भट्ठा संचालकों की समस्याएं सुनी गईं। व्यापारियों ने यातायात, सड़क पर अतिक्रमण, अवैध डग्गामार वाहनों, पेट्रोल पंपों की सुरक्षा और स्कूल बसों के फिटनेस की जांच न होने का मुद्दा उठाया। एएसपी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने और एआरटीओ कार्यालय के समन्वय से स्कूली वाहनों की जांच कराने का आश्वासन दिया। पेट्रोल पंपों पर पुलिस प्रबंधन और रात्रि गश्त बढ़ाने की बात कही। उन्होंने गार्डों का पुलिस सत्यापन कराने, बाल श्रम रोकने और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील की। बैठक में यातायात प्रभारी मोहम्मद शमीम सहित व्यापारी मौजूद रहे।