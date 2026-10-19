Shravasti News: सामूहिक आरती का हुआ आयोजन

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श्रावस्ती। भिनगा के खलवा बाजार स्थित गायत्री शक्तिपीठ में सोमवार को सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान गायत्री परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ हवन-पूजन किया। जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने बताया कि वेद माता गायत्री की आराधना से वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। हर किसी को चाहिए कि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें और घर में भी नित्य हवन करें। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस मौके पर विक्रम, नीलम, राम संवारे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।