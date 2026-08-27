Shravasti News: डीएम ने सिसवारा घाट का किया निरीक्षण

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डीएम ने सेतु निगम के अभियंता को अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड से समन्वय स्थापित कर ड्रेजिंग कराने व जियो शीट और बंबू क्रैट का प्रयोग करने को कहा। उन्होंने बाढ़ खंड से तकनीकी सहयोग लेकर कटानरोधी कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए।इसके बाद डीएम ने भिनगा क्षेत्र के दोंदरा तटबंध का निरीक्षण किया। अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड अखिलेश कुमार गौतम ने बताया कि तटबंध के गैप का कार्य पूरा हो चुका है और इसे एचएफएल स्तर तक निर्मित कर दिया गया है। हालांकि, फ्री बोर्ड की ऊंचाई में मिट्टी का कार्य शेष है। डीएम ने शेष कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए।